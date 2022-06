Dormire: i segreti per non sentire troppo caldo (Di lunedì 27 giugno 2022) Con l’arrivo dell’estate e delle giornate calde anche i pisolini si fanno bollenti. Ecco come Dormire senza sentire troppo caldo Quest’anno l’estate è arrivata con deciso anticipo rispetto alle attese. Già da metà maggio, infatti, in Italia si sono registrate temperature decisamente sopra la media, con la colonnina di mercurio che è arrivata anche a L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 27 giugno 2022) Con l’arrivo dell’estate e delle giornate calde anche i pisolini si fanno bollenti. Ecco comesenzaQuest’anno l’estate è arrivata con deciso anticipo rispetto alle attese. Già da metà maggio, infatti, in Italia si sono registrate temperature decisamente sopra la media, con la colonnina di mercurio che è arrivata anche a L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

elena17575 : @MariaJe081962 @fpalali ??Buenos dias !!!??La brezza del mattino ha segreti da dirti. Non tornare a dormire.… - ascarpulla : RT @biserka30048567: La brezza del mattino ha segreti da dirti. Non tornare a dormire. (Rumi) Bonjour Mr.Twitter ?? - IerardiMichele1 : RT @biserka30048567: La brezza del mattino ha segreti da dirti. Non tornare a dormire. (Rumi) Bonjour Mr.Twitter ?? - EnzoDowling : RT @biserka30048567: La brezza del mattino ha segreti da dirti. Non tornare a dormire. (Rumi) Bonjour Mr.Twitter ?? - Faustanthonia73 : RT @biserka30048567: La brezza del mattino ha segreti da dirti. Non tornare a dormire. (Rumi) Bonjour Mr.Twitter ?? -