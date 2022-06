Covid | 13 301 tamponi e 3 043 positivi in Lombardia | 134 a Bergamo

Pubblicità

Bergamonews : #COVID19 , 13.301 tamponi e 3.043 positivi in Lombardia: 134 a Bergamo - BergamoNews - LNotizie : Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1). A fronte di 13.301 tamponi effettuati, sono 3.043 i nuovi p… - SLN_Magazine : Covid oggi Lombardia, 9.301 nuovi casi e 2 morti. A Milano 1.660 contagi. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - AnsaLombardia : Covid: in Lombardia tasso di positività al 22,6%. Sono 9.301 i nuovi casi e 2 i decessi, ricoveri in aumento | #ANSA - infoitinterno : Covid, nelle ultie 24 ore 9.301 nuovi casi in Lombardia -

Umbria:.190 (11.505) (515). P. A. Bolzano: 225.034 (3.414) (153). P. A. Trento: 173.011 (3.032) ... Bollettino27 giugno 2021: la situazione in Italia un anno fa. Esattamente un anno fa, cioè ...I ricoveri ordinari sono(+22 rispetto a ieri), mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 10 ( +1 rispetto a ieri). Fortunatamente non ci sono stati decessi di persone con diagnosi di- ...Community Appreciation Day — free to the public — will take place on July 3 on the lawn of the Art Museums of Colonial Williamsburg, 301 S. Nassau St.Contribuire alle agende globali, come gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e l'Accordo di Parigi, è ormai fondamentale per gli investitori. L'ultimo rapporto di NN IP illustra l'impatto ottenuto graz ...