Contratti agevolati: si scrive semplificazione, si legge deregulation (Di lunedì 27 giugno 2022) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 il decreto legge “Semplificazioni fiscali” 2022. Questi prevede all’articolo 7 le “Modifiche della validità dell’attestazione per i Contratti di locazione a canone concordato”. Nel testo si legge testualmente “che l’attestazione…, per la stipula dei Contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato…, nonché dei Contratti transitori e dei Contratti di locazione per gli studenti universitari…, può essere fatta valere per tutti i Contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.” Questo determinerà il rischio assai elevato di creare conseguenze profondamente negative, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2022 il decreto“Semplificazioni fiscali” 2022. Questi prevede all’articolo 7 le “Modifiche della validità dell’attestazione per idi locazione a canone concordato”. Nel testo sitestualmente “che l’attestazione…, per la stipula deidi locazione ad uso abitativo a canone concordato…, nonché deitransitori e deidi locazione per gli studenti universitari…, può essere fatta valere per tutti idi locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.” Questo determinerà il rischio assai elevato di creare conseguenze profondamente negative, ...

