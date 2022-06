“Con lei amore vero”. Antonino Spinalbese, scoppia la passione con la famosa (Di lunedì 27 giugno 2022) Antonino Spinalbese, svelata l’identità della nuova fidanzata. Già da qualche giorno sapevamo che l’ex di Belen Rodriguez stesse frequentando un’altra donna. Mentre la mamma di sua figlia Luna Marì è tornata da Stefano De Martino l’hair stylist è stato sorpreso con la nuova fidanzata durante uno shooting ad Ibiza. Protagonista di alcuni scatti di Antonino anche questa misteriosa nuova fiamma in costume arancione e camicia in tinta. Non si sapeva chi fosse, fino ad oggi. E dire che fino a non molto tempo fa lo stesso Antonino Spinalbese era stato pizzicato in compagnia della modella Helena Prestes. Una frequentazione che è però durata come un gatto in tangenziale, evidentemente. E nell’aria c’è ancora la separazione da Belen avvenuta dopo appena un anno di convivenza e una figlia. Ma per ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022), svelata l’identità della nuova fidanzata. Già da qualche giorno sapevamo che l’ex di Belen Rodriguez stesse frequentando un’altra donna. Mentre la mamma di sua figlia Luna Marì è tornata da Stefano De Martino l’hair stylist è stato sorpreso con la nuova fidanzata durante uno shooting ad Ibiza. Protagonista di alcuni scatti dianche questa misteriosa nuova fiamma in costume arancione e camicia in tinta. Non si sapeva chi fosse, fino ad oggi. E dire che fino a non molto tempo fa lo stessoera stato pizzicato in compagnia della modella Helena Prestes. Una frequentazione che è però durata come un gatto in tangenziale, evidentemente. E nell’aria c’è ancora la separazione da Belen avvenuta dopo appena un anno di convivenza e una figlia. Ma per ...

Pubblicità

acmilan : Si sono chiuse ieri le #LBAFinals: complimenti a @OlimpiaMI1936, che dopo la vittoria in Coppa Italia si laurea Cam… - fraversion : “E lo rifarei, rifarei ogni giorno di questi venti anni che non separo dagli altri trenta. Sono stati tutti meravig… - borghi_claudio : @VperVendetta99 @GiacomoGramagli @SMicheleSSS @carseri Il problema è che magari lei lo vorrebbe mandare via ma un a… - 63frau : RT @JF121971: @queen_adnknesh @siaaaaaa4000 Mi perdoni ma con tutto il rispetto non mi.piace il dito medio che lei ha messo nel suo post. S… - _yaoxi_ : Passato con lei al primo tentativo. MODESTAMENTE -