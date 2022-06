Come investire in Bitcoin in maniera sicura (Di lunedì 27 giugno 2022) Alcuni si chiedono Come si può investire in Bitcoin or altre criptovalute in modo sicuro e remunerativo. Ecco alcuni consigli per le persone che vogliono avventurarsi in questo campo in modo sicuro, anche se tutti gli investimenti comportano dei rischi. Ma questo non significa che non si possano prendere delle precauzione o creare una strategia di investimento che potrebbe risultare efficace. Ecco alcune cose che puoi fare: Il tuo portafoglio è a rischio di eccessiva concentrazione? L’opposto di una diversificazione prudente è l’eccessiva concentrazione. Quando si inserisce un nuovo investimento, è opportuno prendere una piccola posizione per ridurre al minimo le grandi perdite. Quando esamini le tue partecipazioni, se noti che una qualsiasi posizione rappresenta più del 10% del tuo portafoglio complessivo, allora vale la ... Leggi su udine20 (Di lunedì 27 giugno 2022) Alcuni si chiedonosi puòinor altre criptovalute in modo sicuro e remunerativo. Ecco alcuni consigli per le persone che vogliono avventurarsi in questo campo in modo sicuro, anche se tutti gli investimenti comportano dei rischi. Ma questo non significa che non si possano prendere delle precauzione o creare una strategia di investimento che potrebbe risultare efficace. Ecco alcune cose che puoi fare: Il tuo portafoglio è a rischio di eccessiva concentrazione? L’opposto di una diversificazione prudente è l’eccessiva concentrazione. Quando si inserisce un nuovo investimento, è opportuno prendere una piccola posizione per ridurre al minimo le grandi perdite. Quando esamini le tue partecipazioni, se noti che una qualsiasi posizione rappresenta più del 10% del tuo portafoglio complessivo, allora vale la ...

