Chelsea, prosegue la trattativa per l'esterno: dal City!

Le strade di Raheem Sterling e il Manchester City sono ormai vicine a separarsi. Il giocatore inglese infatti ha ormai accettato l'offerta del Chelsea e spera in una trattativa veloce dei due club.

Secondo Fabrizio Romano i blues invieranno una nuova offerta al Manchester City, che ormai non ritiene il giocatore più parte del progetto. Il Chelsea dopo la partenza di Lukaku e dopo aver messo sul mercato Werner e Ziyech vuole diventare il proprietario del cartellino del calciatore, il cui costo fissato è quello di 55 milioni di euro. Il giocatore è molto apprezzato da Tuchel, che ha espressamente chiesto al presidente Boehly di accelerare i contatti e la trattativa. In questa stagione Sterling si è reso comunque fondamentale per Guardiola contribuendo alla ...

