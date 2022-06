C’era una volta la rossa Toscana. Non solo Lucca, ora la destra smetta di aver paura (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu – Sicuri che il Pd possa festeggiare la vittoria alle amministrative? A giudicare dai risultati dei ballottaggi nelle principali città italiane, è indubbio che il centrosinistra a guida dem abbia ottenuto un cospicuo bottino, anche a causa del suicidio del centrodestra in alcune sue storiche roccaforti. Emblematico il caso di Verona. C’è però un dato che dovrebbe saltare agli occhi dei più attenti osservatori: il tracollo della sinistra in Toscana. Non proprio un’improvvisa doccia fredda in un rovente giugno qualsiasi, semmai una inesorabile emorragia di consensi che da almeno dieci anni coinvolge il firmamento del Partito democratico. Quella che un tempo era considerata la regione “rossa” per eccellenza, inespugnabile fortino prima del Pci e poi dei post comunisti alla margarina – per dirla con Molotov – è adesso ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu – Sicuri che il Pd possa festeggiare la vittoria alle amministrative? A giudicare dai risultati dei ballottaggi nelle principali città italiane, è indubbio che il centrosinistra a guida dem abbia ottenuto un cospicuo bottino, anche a causa del suicidio del centroin alcune sue storiche roccaforti. Emblematico il caso di Verona. C’è però un dato che dovrebbe saltare agli occhi dei più attenti osservatori: il tracollo della sinistra in. Non proprio un’improvvisa doccia fredda in un rovente giugno qualsiasi, semmai una inesorabile emorragia di consensi che da almeno dieci anni coinvolge il firmamento del Partito democratico. Quella che un tempo era considerata la regione “” per eccellenza, inespugnabile fortino prima del Pci e poi dei post comunisti alla margarina – per dirla con Molotov – è adesso ...

