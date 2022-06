Casting per anoressiche, l’amnesia d’uno scandalo: 10 anni fa si dava il leone d’oro a chi le issava sul palco, con obesi e laringectomizzati. Una ragazza di 25 anni e 27 chili si fece morire per salirci (Di lunedì 27 giugno 2022) Oggi fa scandalo e rabbia, ma c’è stato un tempo non lontano in cui si davano leoni d’oro alla Carriera a chi issava anoressici sul palco. E non solo quelli, ma anche attori obesi di oltre duecento chili e laringectomizzati. Ancora si percepisce l’eco dell’inqualificabile Casting per ragazze anoressiche in un programma tv Mediaset che alla memoria torna un altro “uso” di ragazze anoressiche su un palcoscenico teatrale, senza alcun fine di problematizzazione della malattia. Parliamo del Giulio Cesare messo in scena dalla compagnia Societas Raffaello Sanzio nel 1997 diretta dai fratelli Claudia e Romeo Castellucci, e dalla moglie Chiara Guidi. Compagnia cesenate letteralmente “di culto” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Oggi fae rabbia, ma c’è stato un tempo non lontano in cui sino leonialla Carriera a chianoressici sul. E non solo quelli, ma anche attoridi oltre duecento. Ancora si percepisce l’eco dell’inqualificabileper ragazzein un programma tv Mediaset che alla memoria torna un altro “uso” di ragazzesu unscenico teatrale, senza alcun fine di problematizzazione della malattia. Parliamo del Giulio Cesare messo in scena dalla compagnia Societas Raffaello Sanzio nel 1997 diretta dai fratelli Claudia e Romeo Castellucci, e dalla moglie Chiara Guidi. Compagnia cesenate letteralmente “di culto” ...

