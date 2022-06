Calciomercato Monza, l’annuncio gela i tifosi: doppio affare in salita (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Monza pensa in grande sul mercato e ha nel mirino diversi profili per la prossima stagione in Serie A: due affari in particolare però ora sono in salita. Il Monza si muove sul mercato già da diverso tempo per poter affrontare al meglio la prossima stagione in Serie A. Le intenzioni del club e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilpensa in grande sul mercato e ha nel mirino diversi profili per la prossima stagione in Serie A: due affari in particolare però ora sono in. Ilsi muove sul mercato già da diverso tempo per poter affrontare al meglio la prossima stagione in Serie A. Le intenzioni del club e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, accordo fra @Inter e @ACMonza per il prestito secco di Stefano #Sensi: ora deciderà il calciatore - DiMarzio : #Calciomercato, @ACMonza | Adriano #Galliani nella sede dell’@Inter per trattare #Pinamonti - DiMarzio : #SerieA I @ACMonza: tutto fatto per l’arrivo di #Cragno dal @CagliariCalcio #calciomercato - SkySport : Monza, Galliani: 'Presto la firma di Cragno. Pinamonti e Joao Pedro difficili' #SkySport #SkyCalciomercato… - laziopress : CALCIOMERCATO LIVE | Lecce, ufficiale Frabotta in prestito dalla Juventus. Ranocchia è un nuovo difensore del Monza… -