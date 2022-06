Calciomercato Cagliari: ancora distanza per l’ingaggio di Lapadula (Di lunedì 27 giugno 2022) . Parti non vicine per l’attaccante del Benevento In queste ore c’è stato l’incontro ufficiale tra le parti. Gli agenti di Gianluca Lapadula e la dirigenza del Cagliari si sono seduti allo stesso tavolo per discutere del trasferimento dell’attaccante attualmente di proprietà del Benevento. A quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’incontro non ha portato alla chiusura. Ora come ora c’è distanza tra le parti per quanto riguarda le cifre del suo contratto. Si attende un nuovo incontro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) . Parti non vicine per l’attaccante del Benevento In queste ore c’è stato l’incontro ufficiale tra le parti. Gli agenti di Gianlucae la dirigenza delsi sono seduti allo stesso tavolo per discutere del trasferimento dell’attaccante attualmente di proprietà del Benevento. A quanto riporta l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’incontro non ha portato alla chiusura. Ora come ora c’ètra le parti per quanto riguarda le cifre del suo contratto. Si attende un nuovo incontro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

