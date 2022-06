(Di lunedì 27 giugno 2022) “Ho un, che amo e adoro e che nondi”.Vox ha stupito il mondo, come d’altronde è abituato a fare. In un’intervista radiofonica alla BBC, il frontman degli U2 ha raccontato diun fratello, di averlo scoperto solo nel 2000 prima che, l’anno seguente, il padre morisse di cancro; e di averlo mantenuto segreto fino a ora. “Sono in pace con mio padre – ha aggiunto, sebbene abbia avuto un figlio con un’altra donna – Mia madre Iris (morta nel 1974, ndr) non ne sapeva niente. Non era a conoscenza che suo marito avesse un figlio con un’altra donna. Mio padre ha avuto una profonda amicizia con questa splendida donna e hanno avuto un figlio. Ma tutto questo è stato mantenuto segreto”, ha spiegato.ha dunque un fratello maggiore, Norman. Venutone a ...

Pubblicità

FQMagazineit : Bono Vox rivela: “Ho un fratellastro, che amo e che non sapevo di avere” - SkyTG24 : U2, Bono Vox: ho scoperto di avere un fratello segreto - IOdonna : «Lo adoro» ha detto il cantante del fratellastro. Lo ha conosciuto nel 2000 - CatelliRossella : La rivelazione di Bono Vox: 'Ho scoperto di avere un fratello segreto' - Cultura & Spettacoli - ANSA - telodogratis : Bono Vox, la scioccante scoperta sul passato: “Ho un fratello segreto” -

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I fan disono stati sorpresi da una nuova rivelazione da parte della rockstar, leader degli U2 che ha ammesso, in una recente intervista, di aver scoperto in età adulta dell' esistenza di un ...rivela: "Ho un altro fratello che non sapevo di avere. Lo adoro" La confessione del cantante alla BBC Radio : ha scoperto di avere un fratellastro nel 2000 di Concetta Desando 'H o un altro ...“Ho un fratellastro, che amo e adoro e che non sapevo di avere”. Bono Vox ha stupito il mondo, come d’altronde è abituato a fare. In un’intervista radiofonica alla BBC, il frontman degli U2 ha ...(ANSA) - ROMA, 26 GIU - "Ho un altro fratello che amo, anzi adoro e che non sapevo di avere". E' la rivelazione di Bono Vox intervistato da una radio della Bbc. La scoperta, racconta il cantante, ...