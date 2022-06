Un altro domani anticipazioni 27 giugno 2022, Julia lascia Sergio (Di domenica 26 giugno 2022) Nella puntata di Un altro domani in onda lunedì 27 giugno 2022 Julia scopre che Sergio l’ha ingannata e che non si era realmente perso, ma che in realtà stava in un hotel di lusso aspettando il momento giusto per farsi ritrovare. Per questo la giovane, sconvolta per la scoperta e per essere stata stupidamente manipolata, non esita e lascia Sergio. Julia però vuole cambiare completamente vita soprattutto quando capisce che l’uomo che diceva di amarla, in realtà cercava di spingerla a vendere la casa di sua nonna Carmen. Così decide anche di cambiare lavoro, ma qualcosa non va per il verso giusto e Tirso cerca di consolarla. Da Uomini e Donne al GF Vip 7: chi sono i ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 giugno 2022) Nella puntata di Unin onda lunedì 27scopre chel’ha ingannata e che non si era realmente perso, ma che in realtà stava in un hotel di lusso aspettando il momento giusto per farsi ritrovare. Per questo la giovane, sconvolta per la scoperta e per essere stata stupidamente manipolata, non esita eperò vuole cambiare completamente vita soprattutto quando capisce che l’uomo che diceva di amarla, in realtà cercava di spingerla a vendere la casa di sua nonna Carmen. Così decide anche di cambiare lavoro, ma qualcosa non va per il verso giusto e Tirso cerca di consolarla. Da Uomini e Donne al GF Vip 7: chi sono i ...

Pubblicità

_chiaraa_99 : @francesco_r93 Tra l'altro non dovremmo più avere problemi di sovrapposizione perché domani attivano un secondo canale sul sito del coni ?? - Gumtetbegrcat : Domani sarà un altro oggi in cui la Russia fallirà domani? - AngeloR54671811 : RT @Erica94553798: @Gloria123411 @AngeloR54671811 @mengonimarco Si si da oggi puoi votare classifica generale da domani tutti due però se… - exmpatia : tra l'altro deve arrivarmi anche il ciclo quindi se domani sarò un fuoco, risponderò a chiunque mi capiterà a tiro non me ne frega niente - Sarafratus_ : @nunchoniente Seriamente, ora dormo sennò domani mattino altro che sentire la sveglia alle 6 ?? -