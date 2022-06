Tasse | Salvini ad Affari | Taglio non inferiore a 10 mld Subito nuova e importante rottamazione delle cartelle

(Di domenica 26 giugno 2022) "Ildovrà essere, non meno di 10 miliardi di euro, e destinato totalmente a lavoratrici e lavoratori, aumentando il valore della loro busta paga. E le pensioni dovranno essere rivalutate non solo a fine anno, ma visto l’aumento dei prezzi ogni tre mesi". Lo... Segui sutaliani.it

