Inter, fatta per il passaggio di Esposito all'Anderlecht (Di domenica 26 giugno 2022) I dettagli dell'operazione Sebastiano Esposito: l'attaccante dell'Inter andrà all'Anderlecht dopo l'esperienza al Basilea E' fatta per Esposito all'Anderlecht. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l'attaccante si trasferisce nel campionato belga dopo l'esperienza al Basilea. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto fino ad una cifra tra i 6 e i 7 mln di euro, ma i nerazzurri mantengono un diritto di riacquisto ad un milione in più. L'articolo proviene da Calcio News 24.

