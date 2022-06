Gregorio Paltrinieri: “Programma assurdo ai Mondiali, costringono a scegliere. Schiacciato da Wellbrock e Rasovszky” (Di domenica 26 giugno 2022) Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta mista ai Mondiali 2022 di nuoto di fondo. Il fuoriclasse azzurro è tornato in acqua al Lupa Lake dopo che ieri si era laureato Campione del Mondo dei 1500 metri in vasca e si è reso protagonista di un’ultima frazione eccellente, dove ha cercato anche la zampata per conquistare il titolo iridato insieme ai compagni di squadra. La volata con l’ungherese Kristof Rasovszky non gli ha sorriso, a vincere è stata la Germania guidata da Florian Wellbrock. Nuoto di fondo, l’Italia con Gregorio Paltrinieri si tinge di bronzo ai Mondiali nella staffetta mista! Gregorio Paltrinieri ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “È stata ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022)ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta mista ai2022 di nuoto di fondo. Il fuoriclasse azzurro è tornato in acqua al Lupa Lake dopo che ieri si era laureato Campione del Mondo dei 1500 metri in vasca e si è reso protagonista di un’ultima frazione eccellente, dove ha cercato anche la zampata per conquistare il titolo iridato insieme ai compagni di squadra. La volata con l’ungherese Kristofnon gli ha sorriso, a vincere è stata la Germania guidata da Florian. Nuoto di fondo, l’Italia consi tinge di bronzo ainella staffetta mista!ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “È stata ...

Pubblicità

ItaliaTeam_it : MA QUANTO SEI FORTEEEEEEE! FENOMENOOOOOOOO GREEEEEEEEG! ?????????????? A Budapest Gregorio Paltrinieri Campione del Mondo… - Eurosport_IT : GREEEEEG D’OROOOOO!! ???? Che gara incredibile!!! Per un super Gregorio Paltrinieri arrivano l’oro e il record europ… - Eurosport_IT : NON CI FERMIAMOOOO! ?????? Nella 1a giornata del nuoto di fondo è subito medaglia azzurra! Nella staffetta mista 4×1.… - capgiulstark : RT @Eurosport_IT: GREEEEEG D’OROOOOO!! ???? Che gara incredibile!!! Per un super Gregorio Paltrinieri arrivano l’oro e il record europeo nei… - UfficialeY : RT @ItaliaTeam_it: MA QUANTO SEI FORTEEEEEEE! FENOMENOOOOOOOO GREEEEEEEEG! ?????????????? A Budapest Gregorio Paltrinieri Campione del Mondo nei… -