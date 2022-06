Cosa significa la fine del supporto di Windows 8.1, le alternative (Di domenica 26 giugno 2022) L’annuncio è pervenuto dalla stessa Microsoft: la fine del supporto di Windows 8.1 si concretizzerà il prossimo 10 gennaio. La versione del sistema operativo è considerata, oramai, fin troppo vecchia per continuare ad essere utilizzata. Per questo motivo, gli utenti che ancora ne beneficiano sono chiamati a procedere ad un upgrade verso versioni di OS più recenti nei prossimi mesi. Il supporto di Windows 8.1 termina dopo 10 anni esatti. La versione del sistema operativo era stata introdotta nel lontano 2013 in effetti. Si stima che, attualmente, la soluzione sia installata sul 3,06% di computer in tutto il mondo. La quota misera, tuttavia, non deve ingannare: parliamo comunque di diverse decine di milioni di dispositivi interessati. Cosa significa in sostanza e ... Leggi su optimagazine (Di domenica 26 giugno 2022) L’annuncio è pervenuto dalla stessa Microsoft: ladeldi8.1 si concretizzerà il prossimo 10 gennaio. La versione del sistema operativo è considerata, oramai, fin troppo vecchia per continuare ad essere utilizzata. Per questo motivo, gli utenti che ancora ne beneficiano sono chiamati a procedere ad un upgrade verso versioni di OS più recenti nei prossimi mesi. Ildi8.1 termina dopo 10 anni esatti. La versione del sistema operativo era stata introdotta nel lontano 2013 in effetti. Si stima che, attualmente, la soluzione sia installata sul 3,06% di computer in tutto il mondo. La quota misera, tuttavia, non deve ingannare: parliamo comunque di diverse decine di milioni di dispositivi interessati.in sostanza e ...

chetempochefa : “La mia carriera è stata un continuo sorprendermi e questo è il massimo. Gioire di una piccola o di una grande cosa… - Avvenire_Nei : #CorpusDomini cosa significa, cosa si celebra - Cosimo1119 : @matteosalvinimi Io vi metterei a posto degli agenti di polizia penitenziaria cosi capite cosa significa lavoro. Qu… - Bonaventura22 : RT @oss_romano: #26giugno: Nella rubrica “Camminare insieme”, Paolo Scarafoni e Filomena Rizzo spiegano cosa significa per la Chiesa vivere… - Lgscarl1 : @g_zoidberg @SelenePaduano13 @Corriere Ma non sparare tu cazzate se non sai cosa significa avere un deposito di ura… -

'Una notte da leoni 3': cast, trama e trailer ... per Alan, significa nessun limite, nessun filtro e nessun giudizio, fino a che una crisi personale ... E allora cosa può mai andare storto Quando ci sono di mezzo i nostri eroi, non si può mai stare ... Hezbollah contro l'idea di creare una NATO arabo - israeliana nella regione ...oltre a questa resistenza c'è la resistenza militare e deve essere sostenuta perché è l'unica cosa ... l'unità dei paesi sotto questa bandiera significa che la vittoria è inevitabile". Queste ... Team World Blog: Fiorentina: finalmente la luce in fondo al tunnel! Blog Calciomercato.com: È passato poco più di un mese dalla vittoria contro la Juventus che ha sancito il ritorno in Europa dopo 5 anni della Fiorentina, che il 18 ... Usa, divieto di aborto: “Un pugno al ventre delle donne” Se un diritto così centrale nella lotta globale per l’uguaglianza delle donne può essere revocato, si chiedono, cosa significa per i progressi che le donne hanno fatto nella vita pubblica negli ultimi ... ... per Alan,nessun limite, nessun filtro e nessun giudizio, fino a che una crisi personale ... E allorapuò mai andare storto Quando ci sono di mezzo i nostri eroi, non si può mai stare ......oltre a questa resistenza c'è la resistenza militare e deve essere sostenuta perché è l'unica... l'unità dei paesi sotto questa bandierache la vittoria è inevitabile". Queste ... Shakerando significato canzone e termine Blog Calciomercato.com: È passato poco più di un mese dalla vittoria contro la Juventus che ha sancito il ritorno in Europa dopo 5 anni della Fiorentina, che il 18 ...Se un diritto così centrale nella lotta globale per l’uguaglianza delle donne può essere revocato, si chiedono, cosa significa per i progressi che le donne hanno fatto nella vita pubblica negli ultimi ...