Bugie Coloniali II | tutto ciò che sai sul colonialismo è falso o quasi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 26 giugno 2022) Roma, 26 giu – Non si ferma il lavoro di Alberto Alpozzi, fotoreporter specializzato in zone di guerra, sul recupero della storia coloniale italiana. Un periodo volutamente mantenuto buio e fumoso dalla storiografia ufficiale che dal dopoguerra si rifiuta di farci i conti, preferendo mantenere inalterata la vulgata del razzismo e dello sfruttamento del regime verso i poveri indigeni. Una vulgata basata solamente su propaganda spicciola e testimonianze parziali e di parte ma a cui manca totalmente ciò che invece contrappone Alpozzi: documenti, prove, dati, testimonianze complete, articoli. In pratica un “ciò che sai (sulsmo) è”, ma ampiamente documentato. A un anno dal primo volume, eccoII (€ 17,00; 188 pagg.; ed. Eclettica), un volume che amplia il precedente e ...