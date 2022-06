Amministrative 2022 | Letta | “Grande vittoria Pd”

(Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – “Questa sera si prospetta unadel Pd e del centrosinistra. #Ballottaggi #elezioni”. Lo scrive Enrico, segretario del Pd, su twitter. I dem, spiegano fonti Pd, vedono lain 6 capoluoghi: Verona, Parma, Piacenza, Cuneo, Catanzaro, Alessandria. “Siamo molto soddisfatti”, dice Francesco Boccia ai giornalisti al Nazareno. “Solo due capoluoghi al ballottaggio stasera erano amministrati dal centrosinistra. Vittorie importanti a Verona, Piacenza, Parma, lamolto bella di Catanzaro, Alessandria, Cuneo. Il centrosinistro unita e largo vince sicuramente in 6 città e altre due” sono ancora in bilico, ovvero Monza e Lucca. “Per il centrosinistra è un successo pieno. Aver unito il centrosinistra ha consentito ...

FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Politica Elezioni comunali, com'è andata ... In difficoltà il M5s Si è concluso il primo turno delle elezioniper gli oltre 900 ...L'assessore uscente alla Cultura ha ottenuto il 65 per cento dei voti contro l'ex sindaco Pietro Vignali, di ... Vince il centrosinistra a Parma, Piacenza, Verona e Catanzaro - Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona - Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona Questo, in estrema sintesi, l'esito del secondo turno delle elezioni amministrative che riguardavano ben 65 Comuni italiani. Netta la vittoria di Damiano Tommasi a Verona, spodestando il sindaco ...Eppure il successo di questa notte non deve far dimenticare la forza reale del centrodestra nel Paese, fiaccato in questa tornata amministrativa da una serie impressionante di errori tattici.