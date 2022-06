Aborto Usa, poliziotto prende a pugni in faccia una manifestante (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Un ufficiale di polizia fuori servizio ha preso a pugni in faccia una donna durante una manifestazione per il diritto all’Aborto a Providence, capitale dello stato americano del Rhode Island, venerdì sera. Jeann Lugo, poliziotto che si candidava per un seggio al Senato nelle file dei Repubblicani, ha picchiato Jennifer Rourke, un’attivista nera per i diritti dell’Aborto che si candida per lo stesso seggio con i Democratici, fuori dal Campidoglio, sede del governo dello Stato. La manifestazione era stata organizzata dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha posto fine al diritto costituzionale all’Aborto. È stata una delle tante proteste in tutto il Paese. Lugo, secondo quanto ha riferito il dipartimento di polizia di Providence, è stato sospeso ed è stata avviata ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – Un ufficiale di polizia fuori servizio ha preso ainuna donna durante una manifestazione per il diritto all’a Providence, capitale dello stato americano del Rhode Island, venerdì sera. Jeann Lugo,che si candidava per un seggio al Senato nelle file dei Repubblicani, ha picchiato Jennifer Rourke, un’attivista nera per i diritti dell’che si candida per lo stesso seggio con i Democratici, fuori dal Campidoglio, sede del governo dello Stato. La manifestazione era stata organizzata dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha posto fine al diritto costituzionale all’. È stata una delle tante proteste in tutto il Paese. Lugo, secondo quanto ha riferito il dipartimento di polizia di Providence, è stato sospeso ed è stata avviata ...

