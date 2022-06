Pubblicità

AuaUchiha : @darkskittles1 @BRWrestling @WWE Hahahaha ora e man bun sali eta activate su viking rage -

Zona Wrestling

SmackDown Tag Team Championship : The Usos (C) vsRaiders non è mai avvenuto Gli Usos hanno attaccato alle spalle gli sfidanti prima dell'inizio ufficiale della campana. Gli arbitri non ...I cugini di quest'ultimo, gli Usos, se la vedranno infine con iRaiders mettendo sul piatto le loro cinture di Smackdown. SURVIVOR SERIES 2021/ Wrestling, streaming video tv: RAW contro ... WWE: I Viking Raiders tornano a SmackDown e attaccano il New Day The main highlight of the WWE SmackDown was the match between Drew McIntyre and Sheamus facing Undisputed Tag Team Champions The Usos for a place in the MITB.The Viking Raiders returned as heels ... Don’t forget to follow all your favorite WWE Superstars and shows in the FOX Sports app to receive alerts on what they’re doing and more! Get more from World ...