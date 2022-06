Venaria Reale, per la Fontana d’Ercole parlerei di ricostruzione e non di restauro (Di sabato 25 giugno 2022) Molta enfasi, autorità, sponsor, mecenati all’inaugurazione di pochi giorni fa a Venaria Reale, ma doveva essere a marzo, “dell’ultimo anello mancante” come è stato detto: la Fontana d’Ercole. La Reggia di Venaria, alle porte di Torino, in un posto climaticamente sfavorevole ma adattissima all’ars venatoria – di qui il nome – gran passatempo dei Savoia che ovviamente, come nelle altre regge di altre dinastie, o come nei club house del golf di oggi, dotarono il luogo di servizi atti alle feste e all’ospitalità. Ho scritto tantissimo di questo aulico contenitore, il più costoso cantiere per il suo restauro o meglio in gran parte ristrutturazione perché di questa si trattò. Vi hanno messo mano tutti, ingenti e fuori controllo alcune spese, bastava leggere il Bollettino della Regione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 giugno 2022) Molta enfasi, autorità, sponsor, mecenati all’inaugurazione di pochi giorni fa a, ma doveva essere a marzo, “dell’ultimo anello mancante” come è stato detto: la. La Reggia di, alle porte di Torino, in un posto climaticamente sfavorevole ma adattissima all’ars venatoria – di qui il nome – gran passatempo dei Savoia che ovviamente, come nelle altre regge di altre dinastie, o come nei club house del golf di oggi, dotarono il luogo di servizi atti alle feste e all’ospitalità. Ho scritto tantissimo di questo aulico contenitore, il più costoso cantiere per il suoo meglio in gran parte ristrutturazione perché di questa si trattò. Vi hanno messo mano tutti, ingenti e fuori controllo alcune spese, bastava leggere il Bollettino della Regione ...

