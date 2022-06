Utilizzazione docenti 2022 | su sostegno e su posto di lingua scuola primaria Requisiti | provincia | preferenze e punteggio

(Di sabato 25 giugno 2022) Ititolari sucomune, non in esubero e non soprannumerari, possono presentare istanza di, posti,e valutazione domanda. L'articolo .

PubblicitĂ

orizzontescuola : Utilizzazione docenti 2022, su sostegno e su posto di lingua scuola primaria. Requisiti, provincia, preferenze e pu… - mito4u : RT @Gilda_Bari: Come accedere alle domande di #assegnazione provvisoria e #utilizzazione - Gilda_Bari : Come accedere alle domande di #assegnazione provvisoria e #utilizzazione - ProDocente : Utilizzazione docenti 2022: d’ufficio anche su altra classe di concorso. Graduatorie e ordine operazioni - zazoomblog : Utilizzazione docenti 2022: d’ufficio anche su altra classe di concorso. Graduatorie e ordine operazioni -… -

 Domande Le domande di assegnazione (e) si possono presentare dal 20 giugno al 4 luglio 2022 , tramite Istanze Online, cui accedere con le credenziali SPID. Solo idi religione ..., che usufruiscono di una delle precedenze previste dal CCNI 2019/22, devono allegare alla domanda di assegnazione provvisoria ola prevista documentazione. Precedenza assistenza ...I sindacati inviano una nota al Ministero per chiedere di estendere la mobilità annuale anche per gli immessi in ruolo I fascia GPS.Cresce la polemica per l'esclusione dei docenti immessi in ruolo I fascia GPS dalla mobilità annuale: l'ANIEF avvia i ricorsi.