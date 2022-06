Ucraina, la distruzione dopo i bombardamenti a Bakhmut (Di sabato 25 giugno 2022) La regione di Donetsk continua a subire l'avanzata delle truppe russe. Mosca e' prossima a conquistare le citta' gemelle di Severodonetsk e Lysychansk. 25 giugno 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 giugno 2022) La regione di Donetsk continua a subire l'avanzata delle truppe russe. Mosca e' prossima a conquistare le citta' gemelle di Severodonetsk e Lysychansk. 25 giugno 2022

