Theo Hernandez: la Serie A lo premia per il più bel gol dell’anno (Di sabato 25 giugno 2022) La cavalcata conclusasi con la rete all’Atalanta ha permesso a Theo Hernandez di vincere il premio per il miglior gol dell’anno in Serie A il premio per il miglior gol della stagione 2021/2022 è andato a Theo Hernandez. Il gol in questione è la lunga cavalcata dalla trequarti fino al limite dell’area contro l’Atalanta. Go della Stagione #SerieATIM ? 2021/2022 va a…??? @TheoHernandez ?? presented by @cryptocom! ? #GOTS ? pic.twitter.com/dBpldkJSKD— Lega Serie A (@SerieA) June 25, 2022 Un gol non solo bello, ma fondamentale per la vittoria del titolo dei rossoneri, visto che il francese ha segnato in uno scontro diretto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022) La cavalcata conclusasi con la rete all’Atalanta ha permesso adi vincere il premio per il miglior golinA il premio per il miglior gol della stagione 2021/2022 è andato a. Il gol in questione è la lunga cavalcata dalla trequarti fino al limite dell’area contro l’Atalanta. Go della Stagione #ATIM ? 2021/2022 va a…??? @?? presented by @cryptocom! ? #GOTS ? pic.twitter.com/dBpldkJSKD— LegaA (@A) June 25, 2022 Un gol non solo bello, ma fondamentale per la vittoria del titolo dei rossoneri, visto che il francese ha segnato in uno scontro diretto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

alelomba9210 : RT @farted94: È il 23/05/22 e ci troviamo in piazza Duomo Ore 21.45, fa caldo C’è molta gente, rossonero ovunque e in lontananza si scorg… - CalcioNews24 : Theo Hernandez: la Serie A lo premia per il più bel gol dell’anno - MarzioRaffaele : ??ULTIM'ORA SERIE A?? Theo Hernandez ha vinto il premio come miglior gol della stagione 2021/22. Il gol scelto è s… - NuncEstLugendum : RT @farted94: È il 23/05/22 e ci troviamo in piazza Duomo Ore 21.45, fa caldo C’è molta gente, rossonero ovunque e in lontananza si scorg… - PBrunaccioni : RT @farted94: È il 23/05/22 e ci troviamo in piazza Duomo Ore 21.45, fa caldo C’è molta gente, rossonero ovunque e in lontananza si scorg… -