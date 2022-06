Siccità, i sindaci invitano a razionare l'acqua (Di sabato 25 giugno 2022) - In diverse zone del nord d'Italia ai cittadini viene chiesto di limitare al massimo l'utilizzo dell'acqua per permettere agli agricoltori di irrigare i campi Leggi su tg.la7 (Di sabato 25 giugno 2022) - In diverse zone del nord d'Italia ai cittadini viene chiesto di limitare al massimo l'utilizzo dell'per permettere agli agricoltori di irrigare i campi

Pubblicità

unoenessunoe : Il presidente di #ComoAcqua #Pezzoli fa sapere che si è mobilitato per l'emergenza idrica e la #siccità .. avvisand… - giulyeh : RT @ImolaOggi: I sindaci fanno cassa sulla siccità. Il sindaco di Livorno ha fissato una multa da 100 e 500 euro per chi venga sorpreso ad… - gazzettamantova : Grande siccità: la Regione Lombardia dichiara lo stato di emergenza «Limitare i consumi al minimo indispensabile».… - rep_parma : Siccità, da Provincia e sindaci appello all’uso corretto dell’acqua: 'I cittadini facciano la loro parte' [aggiorna… - EmilianoVerga : RT @MassimoSertori_: ??FIRMATO DECRETO PER AFFRONTARE GRAVE CRISI IDRICA Sul tema #siccità che continua a riguardare l’intera #Lombardia,i… -