Se non muti non meriti Chi è Antonio Lombardo | l' uomo che imbarazza Di Maio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 giugno 2022) Il gruppo "più divertente" a cui si è iscritto è il Movimento Cinque Stelle perché, dice, "era un gran casino, l'anarchia vigeva in una maniera assolutamente incontrollata". Ma poi l'ex grillino, dal marzo 2018 onorevole alla Camera dei Deputati, ha cambiato compagine. Anzi, ne ha cambiate cinque. Recordman dei cambi di casacca ora sta con Luigi Dipunta sul ministro degli Esteri come possibile leader del centro: "È lui la figura adatta per coagulare tutti", puntualizza spiegando che "potrebbe risvegliare negli italiani quel desiderio di centro che è assopito e nascosto, che ha bisogno di un frontman importante". Prima di entrare nel neonato Insieme per il futuroha fatto parte di Centro Democratico, Facciamo Eco e Coraggio Italia: "Chi non muta non merita", si ...