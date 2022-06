Precari con 3 anni di servizio accedono direttamente al Tfa sostegno | Pittoni Lega precisa | “Non serve l’abilitazione”

(Di sabato 25 giugno 2022) Fra le misure previste dal decreto 36, la riforma del reclutamento e formazione insegnanti, c'è quella relativa all'accesso diretto al Tfaper icon tredispecifico. Tuttavia, il testo approvato in Senato presenterebbe un errore di scrittura, che vedrebbe il possesso dell'abilitazione fra i requisiti richiesti per l'accesso ai corsi di specializzazione. L'articolo .

SaidDaoudagh : RT @PrecariUnitiCNR: @CNRsocial_ @ASI_spazio #24giugno Anche tra i #precari della #ricerca il #clima è bollente, é difficile lavorare quoti… - Lorellastelle : la guazza, ma, almeno é guazza buona. Se vogliamo salvare capra e un po’ di cavoli. Scappiamo da questa accozzaglia… - Assuntacarmenc : RT @domecaruso71: Difficile trovare manodopera, puntiamo sui migranti dice un ex presidente di Confindustria. In pratica dice: visto che i… - PaolaBarbero9 : @IlMici8 Io invece provo pietas e angoscia x le donne e le ragazze americane, quelle normali che allevano figli e v… - Augusto28289667 : @mrk_vanbommel @FeliceRaimondo diciamo che quello che lascia intendere è diverso da quello che può fare! Certo il p… -

... la precarietàcui abbiamo imparato a convivere negli ultimi decenni inizia a sembrare stretta. E questo vale anche per chi lavora in una cucina. I lavoratoriin Italia sono 3,16 milioni (...... il problema è che l'influenza agisce in questo modo, compromettendo i quadri clinici più, soltanto 8 settimane all'anno, nei mesi invernali. Il Covid invece " e ce lo sta dimostrando...Bologna, 25 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Ci troviamo in un lockdown delle competenze. E siamo un grande Paese manifatturiero a demografia piatta, e questo vuol ...di Daniele BoviAmmonta a 85.836 euro e 48 centesimi la somma che il Comune di Perugia dovrà versare a sette ex dipendenti, precari per lungo tempo. L'amministrazione comunale nel corso dell'udienza ch ...