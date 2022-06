Per borghi toscani arrivano 105 milioni di euro dal Pnrr - Ecco dove (Di sabato 25 giugno 2022) Pubblicate le graduatorie di sette bandi ministeriali dedicati ai piccoli centri. Fondi anche per restaurare chiese e per l’efficientamento energetico di teatri e cinema Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 25 giugno 2022) Pubblicate le graduatorie di sette bandi ministeriali dedicati ai piccoli centri. Fondi anche per restaurare chiese e per l’efficientamento energetico di teatri e cinema

Pubblicità

borghi_claudio : MESSAGGIO IMPORTANTE PER GLI ELETTORI DI TUTTI I COMUNI AL BALLOTTAGGIO. Domenica si dovrà scegliere fra un candid… - borghi_claudio : Stasera sarò ad Alessandria in piazza Ceriana alle 20.30 per sostenere un bravo sindaco e un grande uomo di cultura… - borghi_claudio : Mi appello anche a chi al primo turno ha scelto un voto di testimonianza votando piccoli partiti di protesta. Adess… - MicheleTeso7 : @borghi_claudio @Opobblema @RogerLuciusOMG Anche molti parlamentari lavorano per il loro orticello.Lei borghi quanto Granda ha l'orticello - BenedettaPetru6 : @1f6eed3c8c1c4e4 @borghi_claudio Che aspetti? Che lo tolgano? Tranquillo! Servirà per le prossime elezioni -