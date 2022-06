(Di sabato 25 giugno 2022) Centinaia di persone ahanno manifestato in strada in difesa dei diritti Lgbtq+. Il gay pride previsto per oggi e' stato annullato dalle autorita'leavvenute ieri (24 giugno) ...

Pubblicità

Agenzia ANSA

Centinaia di persone ahanno manifestato in strada in difesa dei diritti Lgbtq+. Il gay pride previsto per oggi e' ... Durante il corteo di oggi ihanno sfilato al grido di: "Siamo qui, ...... quando il malcontento fece esplodere la prima " intifada delle pietre " e i... Gli Accordi diCome mostrano gli eventi di questi giorni, le parti non hanno mai raggiunto un accordo e ... Oslo, manifestanti sfilano dopo le sparatorie davanti a un locale gay - Mondo Oslo, manifestanti sfilano dopo le sparatorie davanti a un locale gay Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...Centinaia di persone a Oslo hanno manifestato in strada in difesa ... Durante il corteo di oggi i manifestanti hanno sfilato al grido di: "Siamo qui, siamo queer, non spariremo".