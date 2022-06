Napoli, Osimhen rifiuta la cessione: vuole essere protagonista in azzurro (Di sabato 25 giugno 2022) Osimhen ha scelto il proprio futuro: sarà ancora con la maglia del Napoli siccome il nigeriano ha rifiutato la cessione Victo Osimhen ha scelto il suo futuro e sarà ancora in maglia Napoli. L’attaccante nigeriano, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe rifiutato le proposte giunte dalla Premier League. Newcastle e Arsenal dovranno virare su altri obiettivi per l’attacco perché Osimhen vuole essere protagonista in azzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 giugno 2022)ha scelto il proprio futuro: sarà ancora con la maglia delsiccome il nigeriano hato laVictoha scelto il suo futuro e sarà ancora in maglia. L’attaccante nigeriano, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbeto le proposte giunte dalla Premier League. Newcastle e Arsenal dovranno virare su altri obiettivi per l’attacco perchéin. L'articolo proviene da Calcio News 24.

