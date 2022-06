Monza, per l'attacco spunta Cutrone (Di sabato 25 giugno 2022) Nuova pista per l'attacco del Monza. Si segue il profilo di Patrick Cutrone, tornato al Wolverhampton dopo la stagione all'Empoli. Su... Leggi su calciomercato (Di sabato 25 giugno 2022) Nuova pista per l'del. Si segue il profilo di Patrick, tornato al Wolverhampton dopo la stagione all'Empoli. Su...

Pubblicità

borghi_claudio : I capoluoghi sono: Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Gorizia, Verona, Viterbo, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, C… - Inter : Inter HQ - Stadio UPower Monza: 17 km. La trasferta più corta dell'anno sarà il 8/01 per la 17° giornata ????? - DiMarzio : #Calciomercato, accordo fra @Inter e @ACMonza per il prestito secco di Stefano #Sensi: ora deciderà il calciatore - TuttoCagliari : Opzione straniera per Luca Pellegrini, si complica con il Monza - Vincenzo140893 : RT @BaridonMarco: Koni #DeWinter verso il prestito in Serie A. Monza, Empoli e Sampdoria (opzione preferita dal giocatore) le piste al mome… -