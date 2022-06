Moncini, non solo Bari: altre due squadre sul giallorosso (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ti aspetti Gianluca Lapadula e invece l’uomo mercato in casa Benevento sembrerebbe essere Gabriele Moncini. L’attaccante di Pistoia piace parecchio al Bari, ci sarebbe stato già un incontro con il ds Polito con tanto di offerta per un contratto triennale. Manca, però, un elemento fondamentale, ovvero l’accordo con la società giallorossa. Un fattore di non poco conto che ha portato altre compagini cadette a sondare il terreno per l’ex attaccante del Cittadella. Sulle tracce di Moncini ci sarebbero anche Frosinone e Modena. I ciociari, che stanno chiudendo per il prestito di Moro dal Sassuolo, avrebbero chiesto informazioni al direttore sportivo Pasquale Foggia, pronto a cedere il giocatore per una cifra congrua. Un inserimento recente, come quello del Modena che sogna Coda, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Ti aspetti Gianluca Lapadula e invece l’uomo mercato in casa Benevento sembrerebbe essere Gabriele. L’attaccante di Pistoia piace parecchio al, ci sarebbe stato già un incontro con il ds Polito con tanto di offerta per un contratto triennale. Manca, però, un elemento fondamentale, ovvero l’accordo con la società giallorossa. Un fattore di non poco conto che ha portatocompagini cadette a sondare il terreno per l’ex attaccante del Cittadella. Sulle tracce dici sarebbero anche Frosinone e Modena. I ciociari, che stanno chiudendo per il prestito di Moro dal Sassuolo, avrebbero chiesto informazioni al direttore sportivo Pasquale Foggia, pronto a cedere il giocatore per una cifra congrua. Un inserimento recente, come quello del Modena che sogna Coda, ...

