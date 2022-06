Molestie e minacce ai bagnanti: padre e figlio provano a fermali ma vengono picchiati a sangue (Di sabato 25 giugno 2022) Latina. Follia e paura sulla spiaggia di Foce Verde, nella giornata di ieri, venerdì 24 giugno. Un branco che si aggirava in spiaggia già da qualche giorno, ha continuato ad importunare i bagnanti della zona. Quando i titolari di una struttura balneare li hanno invitati ad andare via, è accaduto il peggio. Aggressione violenta in spiaggia a Foce Verde Qui è andata in scena un’aggressione improvvisa ai danni della nota struttura balneare Cancun: le due vittime, padre e figlio, sono stati picchiati a sangue durante il lavoro, mentre erano intenti con le loro solite mansioni, presi di mira da un gruppo di giovani che da giorni infastidivano i bagnanti con atteggiamenti provocatori e violenti, creando non poco disturbo nella zona. Leggi anche: Tragedia a Latina: giovane sub morto a Foce ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 25 giugno 2022) Latina. Follia e paura sulla spiaggia di Foce Verde, nella giornata di ieri, venerdì 24 giugno. Un branco che si aggirava in spiaggia già da qualche giorno, ha continuato ad importunare idella zona. Quando i titolari di una struttura balneare li hanno invitati ad andare via, è accaduto il peggio. Aggressione violenta in spiaggia a Foce Verde Qui è andata in scena un’aggressione improvvisa ai danni della nota struttura balneare Cancun: le due vittime,, sono statidurante il lavoro, mentre erano intenti con le loro solite mansioni, presi di mira da un gruppo di giovani che da giorni infastidivano icon atteggiamenti provocatori e violenti, creando non poco disturbo nella zona. Leggi anche: Tragedia a Latina: giovane sub morto a Foce ...

