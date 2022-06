L’abbraccio tra la Luna e Venere sarà il più bello mai visto in cielo… preparate i desideri! (Di sabato 25 giugno 2022) Un abbraccio così affascinerà molti di noi, soprattutto perché sarà contornato da un aspetto davvero molto raro. Venere, dea dell’amore, si congiungerà alla misteriosa Luna e sarà… magia… Gli eventi astrali del 2022 sono tanti e alcuni davvero spettacolari. Uno si verificherà tra qualche giorno e sarà davvero… magico… L’abbraccio – (wired) – curiosauro.itArriva Venere ed è subito… amore Accadrà tra qualche giorno, esattamente il 26 giugno, e sarà uno degli abbracci più belli tra il nostro satellite e il pianeta dell’amore per eccellenza. sarà particolare stavolta, proprio per la presenza di altri corpi celesti che renderanno l’evento davvero unico. L’ammasso stellare di cui parliamo riguarda le Pleiadi, quelle nella costellazione del ... Leggi su curiosauro (Di sabato 25 giugno 2022) Un abbraccio così affascinerà molti di noi, soprattutto perchécontornato da un aspetto davvero molto raro., dea dell’amore, si congiungerà alla misteriosa… magia… Gli eventi astrali del 2022 sono tanti e alcuni davvero spettacolari. Uno si verificherà tra qualche giorno edavvero… magico…– (wired) – curiosauro.itArrivaed è subito… amore Accadrà tra qualche giorno, esattamente il 26 giugno, euno degli abbracci più belli tra il nostro satellite e il pianeta dell’amore per eccellenza.particolare stavolta, proprio per la presenza di altri corpi celesti che renderanno l’evento davvero unico. L’ammasso stellare di cui parliamo riguarda le Pleiadi, quelle nella costellazione del ...

