La Salernitana vuole un giocatore del Napoli: l'idea di mercato (Di sabato 25 giugno 2022) Sono diversi i giocatori del Napoli con un futuro ancora in bilico: a partire da David Ospina e Dries Mertens, in scadenza al 30 giugno, ad arrivare a Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz e i vari Demme, Politano, Petagna ecc. La strategia di mercato del Napoli è stata chiara: a ogni cessione comporterà un acquisto. Quindi, l'estate azzurra si preannuncia infuocata. Davide Marfella (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Uno dei reparti che potrebbe essere stravolto è quello della porta. Come detto in precedenza, Ospina è in scadenza e sul rinnovo ancora tutto tace. Per quanto riguarda Alex Meret, invece, tutto dipenderà dal futuro di Ospina: l'ex Spal vuole giocare da titolare e non vuole più alternarsi con il colombiano. Ma anche il futuro del terzo portiere Davide Marfella può essere lontano da ...

