Jacobs campione italiano dei 100 metri in 10?12

RIETI (ITALPRESS) – Marcell Jacobs si conferma il campione italiano dei 100 metri. Agli Assoluti di Rieti, l'oro di Tokyo si impone in finale col crono di 10?12, in quella che era la sua prima gara sulla distanza a 38 giorni dall'ultima (e unica) uscita stagionale, al meeting di Savona il 18 maggio. "Sono tornato? Non me ne sono mai andato, sono solo rimasto un pò nell'ombra – commenta ai microfoni di Rai Sport – Non sono soddisfattissimo del tempo ma l'importante era tornare a correre, ora c'è Stoccolma e poi i Mondiali. Mi serviva ricominciare a gareggiare dopo aver fatto una sola gara all'aperto ed essere stato fermo per questo infortunio. In finale comunque le sensazioni erano migliori rispetto alle batterie". Ai Trials gli americani volano ma Jacobs non è preoccupato: "Hanno fatto ottimi tempi ma ...

