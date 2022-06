Il Rally di Alba parla russo con Gryazin

Pubblicità

toyota_italia : Spettacolo puro! La #GRYarisRallyCup pronta per una sfida in un territorio unico al mondo: le Langhe piemontesi. L’… - Metalingus_RS : RT @CIRally: GRYAZIN-ALEKSANDROV SU SKODA FABIA VINCONO IL RALLY DI ALBA, A CRUGNOLA-OMETTO SU CITROEN C3 IL QUARTO ROUND DEL CIAR SPARCO h… - El_Risson : RT @CIRally: GRYAZIN-ALEKSANDROV SU SKODA FABIA VINCONO IL RALLY DI ALBA, A CRUGNOLA-OMETTO SU CITROEN C3 IL QUARTO ROUND DEL CIAR SPARCO h… - Luxgraph : Rally di Alba: la vittoria parla di nuovo straniero - CIRally : GRYAZIN-ALEKSANDROV SU SKODA FABIA VINCONO IL RALLY DI ALBA, A CRUGNOLA-OMETTO SU CITROEN C3 IL QUARTO ROUND DEL CI… -

Ildi, per la terza volta ha visto firmare il proprio albo d'oro da un pilota straniero. Dopo il pluri - iridato Sebastien Loeb nel 2019 e Craig Breen nel 2020, l'edizione numero sedici della ...OSPITE VINCENTE Con un ruolino di marcia notevole, arricchito da quattro successi parziali, Nikolay Gryazin vince il2022 . Una bella prova di forza quella del protagonista del Mondiale WRC2, il quale ha avuto la meglio su un campo partenti di assoluto livello. Ovviamente Gryazin, così come altri nomi ...La quarta prova del tricolore rally ha confermato l’alto valore del Campionato, in questa occasione avvalorato dalla presenza di alcuni “nomi” di rilievo internazionale ...ALBA (Cuneo) – Il Rally di Alba, per la terza volta ha visto firmare il proprio albo d’oro da un pilota straniero. Dopo il pluri-iridato Sebastien Loeb nel 2019 e Craig Breen nel 2020, l’edizione ...