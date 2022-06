Emergenza siccità, a Milano chiudono le fontane Il sindaco Sala: "Dobbiamo ridurre al minimo i consumi" (Di sabato 25 giugno 2022) Il Comune di Milano ha approvato una delibera per combattere l'Emergenza siccita', che prevede alcuni provvedimenti come la chiusura delle fontane. Lo ha reso noto il sindaco, Giuseppe Sala, con un post su Facebook. "L'Emergenza siccita' pe Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 25 giugno 2022) Il Comune diha approvato una delibera per combattere l'siccita', che prevede alcuni provvedimenti come la chiusura delle. Lo ha reso noto il, Giuseppe, con un post su Facebook. "L'siccita' pe Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

Link4Universe : New York Times, 1988, sullo stato di emergenza per il riscaldamento globale e come bisognava urgentemente fare qual… - demagistris : La siccità e il cambiamento climatico è drammatica emergenza e i nostri governanti tutti accelerano su carbone, fos… - fattoquotidiano : #Siccità: stato d’emergenza pure in Lombardia. Il ministro Patuanelli: “Tutta Italia sarà in zona rossa”. Fortuna c… - esajas1 : Il Governo dichiari lo stato di emergenza per la crisi idrica #siccità - Firma la petizione! - Debbiesprint : RT @rtl1025: ?? Oltre all'invito a ridurre al minimo l'uso di #acqua potabile, il Comune di #Milano ha adottato, per far fronte alla #siccit… -