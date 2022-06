Canoa: Europei junior e Under 23, tre ori e un bronzo per l’Italia nelle finali sui 1000 metri (Di sabato 25 giugno 2022) Belgrado, 25 giu. – (Adnkronos) – l’Italia della Canoa velocità è da record sul bacino serbo di Ada Ciganlija. Ai Campionati Europei junior e Under 23 di Belgrado, nella prima giornata di finali sulla distanza dei 1000m, la spedizione azzurra conquista ben quattro medaglie: oro e titolo continentale di categoria per il C1 Under 23 1000m di Gabriele Casadei (GS Fiamme Oro), per il K2 junior 1000m di Luca Micotti (Pol. Verbano) e Federico Zanutta (Canoa San Giorgio) e per il K2 Under 23 1000m di Luca Boscolo Meneguolo e Giovanni Penato (GS Fiamme Gialle), mentre il bronzo va al giovanissimo Achille Spadacini, nella specialità olimpica ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 25 giugno 2022) Belgrado, 25 giu. – (Adnkronos) –dellavelocità è da record sul bacino serbo di Ada Ciganlija. Ai Campionati23 di Belgrado, nella prima giornata disulla distanza deim, la spedizione azzurra conquista ben quattro medaglie: oro e titolo continentale di categoria per il C123m di Gabriele Casadei (GS Fiamme Oro), per il K2m di Luca Micotti (Pol. Verbano) e Federico Zanutta (San Giorgio) e per il K223m di Luca Boscolo Meneguolo e Giovanni Penato (GS Fiamme Gialle), mentre ilva al giovanissimo Achille Spadacini, nella specialità olimpica ...

