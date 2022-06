Calciomercato Juve | ipotesi scambio con la Roma per Zaniolo | la contropartita!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 25 giugno 2022) Nicolòcontinua ad essere uno degli obiettivi della dirigenza bianconera per rinforzare il proprio centrocampo, ma le difficoltà per arrivare a soddisfare le richieste dellanon sono poche. Ed è per questo che, come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, lantus avrebbe proposto Arthur come possibile contropartita per venire incontro alle esigenze giallorosse e trattare ad un prezzo più ragionevole per le casse bianconere.Il brasiliano non dispiacerebbe a Mourinho, e inoltre con l’altro acquisto Matic, formerebbe una buona coppia di centrocampo. L’ex Barcellona giunto a Torino due stagioni fa per sostituire Miralem Pjanic, ha trovato poco spazio sia con Pirlo, che con Allegri. La trattativa per portare ...