Vanessa Incontrada senza problemi: lo fa davanti a tutti (Di venerdì 24 giugno 2022) Vanessa Incontrada senza problemi lo fa davanti a tutti: l’attrice si mostra sui social più bella e solare che mai, eccola. Vanessa Incontrada è stata sicuramente tra le protagoniste della scorsa stagione televisiva. Dopo aver preso parte alla seconda edizione del reality show Amazon Prime Video Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, l’attrice ha condotto la parte iniziale di Striscia la Notizia, per poi tornare al fianco di Claudio Bisio a Zelig e recitare come protagonista nella fiction Mediaset Fosca Innocenti. L’attrice risponde così (foto: Instagram Vanessa Incontrada)Il ritorno alla ribalta dell’italo-spagnola ha fatto contenti in molti, anche se non sono mancati gli haters con alcune critiche al ... Leggi su formatonews (Di venerdì 24 giugno 2022)lo fa: l’attrice si mostra sui social più bella e solare che mai, eccola.è stata sicuramente tra le protagoniste della scorsa stagione televisiva. Dopo aver preso parte alla seconda edizione del reality show Amazon Prime Video Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, l’attrice ha condotto la parte iniziale di Striscia la Notizia, per poi tornare al fianco di Claudio Bisio a Zelig e recitare come protagonista nella fiction Mediaset Fosca Innocenti. L’attrice risponde così (foto: Instagram)Il ritorno alla ribalta dell’italo-spagnola ha fatto contenti in molti, anche se non sono mancati gli haters con alcune critiche al ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Tra le varie forme di stupidità c'è anche il body shaming. Il pubblico di Napoli canta 'sei bellissima' a Vanessa Incontrada. Mi associo. - IlContiAndrea : Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti… - EcciseM : @giuli_valle Non mi piace Vanessa Incontrada, né secca né chiatta. Ma questi hanno rotto il cazzo . - PivaEdoardo : @giuseppesfrego2 meno male che sono astemio preferisco Vanessa Incontrada - CorradoB81 : RT @PozzatiGiovanni: @bonolismo Da notare questo post in cui (giustamente) chiamava incivili e criminali quelli che hanno insultato Vanessa… -