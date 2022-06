Una parabola sci-fi/filosofica - e scientificamente accurata - con un cast d'eccezione: Anne Hathaway, Matthew McConaughey, Jessica Chastain e Matt Damon (Di venerdì 24 giugno 2022) Interstellar (2014) di Christopher Nolan (Dunkirk, Tenet, Inception e i Batman con Christian Bale), arriva in tv stasera su Italia 1 in prima serata. Una parabola sci-fi/filosofica – e scientificamente accurata per quanto sia possibile quando si parla di paradossi temporali – con un cast d’eccezione: Anne Hathaway, Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Matt Damon, Ellen Burstyn, John Lithgow, Casey Affleck, Wes Bentley e Topher Grace. Anne Hathaway ai tempi di “Interstellar”. Foto LaPresse La trama di Interstellar La storia – ambientata in un futuro tristemente verosimile – è quella di un gruppo di ... Leggi su amica (Di venerdì 24 giugno 2022) Interstellar (2014) di Christopher Nolan (Dunkirk, Tenet, Inception e i Batman con Christian Bale), arriva in tv stasera su Italia 1 in prima serata. Unasci-fi/– eper quanto sia possibile quando si parla di paradossi temporali – con und’, Ellen Burstyn, John Lithgow, Casey Affleck, Wes Bentley e Topher Grace.ai tempi di “Interstellar”. Foto LaPresse La trama di Interstellar La storia – ambientata in un futuro tristemente verosimile – è quella di un gruppo di ...

Pubblicità

maninrs : @silvia29luglio Quella dietro è una parabola o sedia? - CommentaFeG : L'Herogasm resta (giustamente) sullo sfondo, solo un omaggio al fumetto, al centro c'è la parabola di Patriota che… - AgneseFiducia : RT @UCSCEI: In quel tempo, Gesù disse ai farisei e agli scribi questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia… - lino4219 : RT @UCSCEI: In quel tempo, Gesù disse ai farisei e agli scribi questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia… - rossanafrancio1 : RT @UCSCEI: In quel tempo, Gesù disse ai farisei e agli scribi questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia… -