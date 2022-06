Tutto pronto per la Notte Bianca di Fiumicino: eventi confermati, con tante novità (Di venerdì 24 giugno 2022) Fiumicino – È Tutto pronto per l’edizione 2022 della Notte Bianca di Fiumicino che torna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Domani, 25 giugno, il centro di Fiumicino e Isola Sacra vedranno svolgersi oltre 100 eventi lungo 5km di strade. “Come già illustrato in precedenza, – spiega l’amministrazione – l’evento sarà dedicato al tema della Pace: un segnale che vogliamo dare, dato il momento storico che viviamo. Per questa ragione, l’area interessata è stata suddivisa in sette colori, gli stessi della bandiera della Pace. E per questa ragione l’invito a chi vive o ha un’attività commerciale nelle strade dove si svolgeranno gli eventi, è di appendere un drappo del colore della propria strada: un contributo all’appello per la Pace ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 giugno 2022)– Èper l’edizione 2022 delladiche torna dopo due anni di stop dovuti alla pandemia. Domani, 25 giugno, il centro die Isola Sacra vedranno svolgersi oltre 100lungo 5km di strade. “Come già illustrato in precedenza, – spiega l’amministrazione – l’evento sarà dedicato al tema della Pace: un segnale che vogliamo dare, dato il momento storico che viviamo. Per questa ragione, l’area interessata è stata suddivisa in sette colori, gli stessi della bandiera della Pace. E per questa ragione l’invito a chi vive o ha un’attività commerciale nelle strade dove si svolgeranno gli, è di appendere un drappo del colore della propria strada: un contributo all’appello per la Pace ...

