Teleodontoiatria | perché può essere utile anche dopo la pandemia

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 24 giugno 2022) Più della metà degli italiani non va dal dentista e non solamente per problemi economici. Laè un metodo che può risolvere in parte questo problema, rendendo il confronto col dentista molto più semplice e immediato. Per molti andare dal dentista non è esattamente l’attività più piacevole del mondo e i motivi sono tanti. Il primo è sicuramente economico: non è un segreto che i trattamenti odontoiatrici abbiano un costo considerevole e purtroppo non tutti hanno la possibilità di permetterseli. Ma non è tutto: c’èchi semplicemente non va dal dentista per paura e intimidazione. Sarà colpa dell’immaginario che abbiamo costruito attorno a questa figura, ma fatto sta che oggi molte persone rinunciano alla propria salute oralecredono che dal dentista qualsiasi terapia sarà dolorosa. La ...