S’incendia furgone in caserma, rogo causato da un guasto (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un furgone è andato in fiamma nella notte all’interno della caserma dell’Esercito in via Laviano a Caserta, dove ha sede la Brigata Bersaglieri Garibaldi; il mezzo era parcheggiato nel piazzale esterno del centro vaccinale, la cui attività è stata sospesa il 31 maggio scorso. Sul posto, provenienti dal vicino Comando Provinciale, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno trovato il furgone avvolto dal fuoco, con il rischio che l’incendio si propagasse ad altri veicoli parcheggiati, tra cui un autobus da 50 posti. I pompieri, con l’aiuto di un’autobotte, hanno però spento immediatamente le fiamme, impedendo al rogo di allargarsi. Dai primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco sembra che le fiamme si siano sprigionate per un guasto del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unè andato in fiamma nella notte all’interno delladell’Esercito in via Laviano a Caserta, dove ha sede la Brigata Bersaglieri Garibaldi; il mezzo era parcheggiato nel piazzale esterno del centro vaccinale, la cui attività è stata sospesa il 31 maggio scorso. Sul posto, provenienti dal vicino Comando Provinciale, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno trovato ilavvolto dal fuoco, con il rischio che l’incendio si propagasse ad altri veicoli parcheggiati, tra cui un autobus da 50 posti. I pompieri, con l’aiuto di un’autobotte, hanno però spento immediatamente le fiamme, impedendo aldi allargarsi. Dai primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco sembra che le fiamme si siano sprigionate per undel ...

Pubblicità

anteprima24 : ** S'incendia furgone in #Caserma, rogo causato da un guasto ** - patalalli : RT @baritoday: Paura in via Salvemini a Bari: furgone s'incendia all'improvviso, veicolo avvolto da fiamme e fumo - baritoday : Paura in via Salvemini a Bari: furgone s'incendia all'improvviso, veicolo avvolto da fiamme e fumo… -

Paura in via Salvemini a Bari: furgone s'incendia all'improvviso, veicolo avvolto da fiamme e fumo Momenti di paura, questa mattina, in via Gaetano Salvemini, nel quartiere San Pasquale di Bari, a causa di un furgone che ha improvvisamente preso fuoco. Non si segnalano feriti o intossicati. Sarebbero stati vani i primi tentativi di spegnere le fiamme che, con rapidità, hanno avvolto il mezzo, creando una ... Paura in via Salvemini a Bari: furgone s'incendia all'improvviso, veicolo avvolto da fiamme e fumo Momenti di paura, questa mattina, in via Gaetano Salvemini, nel quartiere San Pasquale di Bari, a causa di un furgone che ha improvvisamente preso fuoco. Non si segnalano feriti o intossicati. Sarebbero stati vani i primi tentativi di spegnere le fiamme che, con rapidità, hanno avvolto il mezzo, creando una ... BariToday Momenti di paura, questa mattina, in via Gaetano Salvemini, nel quartiere San Pasquale di Bari, a causa di unche ha improvvisamente preso fuoco. Non si segnalano feriti o intossicati. Sarebbero stati vani i primi tentativi di spegnere le fiamme che, con rapidità, hanno avvolto il mezzo, creando una ...Momenti di paura, questa mattina, in via Gaetano Salvemini, nel quartiere San Pasquale di Bari, a causa di unche ha improvvisamente preso fuoco. Non si segnalano feriti o intossicati. Sarebbero stati vani i primi tentativi di spegnere le fiamme che, con rapidità, hanno avvolto il mezzo, creando una ... Paura in via Salvemini a Bari: furgone s'incendia all'improvviso, veicolo avvolto da fiamme e fumo