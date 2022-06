Sei sorelle, brusco stop: la Rai rimescola subito le carte? (Di venerdì 24 giugno 2022) Da meno di un mese, Rai Uno ha deciso di mettere in onda la soap opera spagnola Sei sorelle sostituendo Il Paradiso delle Signore Dal lunedì al venerdì su Rai Uno è in onda la soap opera spagnola che sostituirà la fascia oraria de Il Paradiso delle Signore per il periodo estivo. Tuttavia, dai vertici L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 giugno 2022) Da meno di un mese, Rai Uno ha deciso di mettere in onda la soap opera spagnola Seisostituendo Il Paradiso delle Signore Dal lunedì al venerdì su Rai Uno è in onda la soap opera spagnola che sostituirà la fascia oraria de Il Paradiso delle Signore per il periodo estivo. Tuttavia, dai vertici L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Sei sorelle, anticipazioni puntata 27 giugno 2022: `Invito a cena` #Greysanatomy #Tramequotidiane #Tramesettimanali… - fashionsoaptv : ASCOLTI 23 giugno: Sei sorelle ottiene 1.006.000 di telespettatori con il 13,2% di share. #AscoltiTv #SeiSorelle - zazoomblog : Anticipazioni Sei sorelle 27 giugno 2022: puntata 18 - #Anticipazioni #sorelle #giugno #2022: - ___santina__ : Ora io capisco non nascere una delle sorelle Erçel… ma almeno la fisicità di Nilayco!? No!? No, neanche quella??! c… - AlexGadeaOff_IT : La puntata di oggi -