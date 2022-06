(Di venerdì 24 giugno 2022) Se ci appassionasse la politica e non il potere oggi dovremmo discutere di un Paese che si mangia almeno 5,6 miliardi di euro nel periodo che va dal primo gennaio del 2021 all’ultimo mese di maggio di quest’anno. Saremmo qui a dirci che quei 5,6 miliardi di euro sono solo quelli che la Guardia di finanza è riuscita a perseguire e accertare, una goccia nel mare dei furbi. Sono 5.762, ossia esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico), e 26.537 lavoratori in “nero” o irregolari. Sono 5.762 gliscoperti nell’ultimo anno 1.615 casi di evasione fiscali internazionale con residenze occulte e capitali portati oltre confine. 2.600 interventi in materia di accise a tutela del mercato ...

Scovati 6mila evasori totali. Ma il problema è il Reddito di cittadinanza