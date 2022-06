Posso attivare due conti correnti separati? Quando è consigliato farlo (Di venerdì 24 giugno 2022) Si può avere più di un conto corrente? La legge italiana non solo prevede la possibilità di poter avere più di un conto corrente, ma non impone neanche vincoli in relazione al numero massimo di conti correnti che si Possono avere. Quali sono i casi nei quali potrebbe essere utile avere più di un conto corrente? Un primo esempio è quello di un contribuente con la partita IVA: avere due conti correnti significherebbe riuscire a separare il guadagno netto dai soldi che dovranno invece essere utilizzati per il pagamento di imposte e contributi. Un altro caso potrebbe essere quello di un genitore che abbia intenzione di aprire un conto corrente cointestato con un figlio, per aiutarlo a muovere i primi passi nella gestione economica dei propri soldi. A prescindere dalla motivazione alla base, l’apertura ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 giugno 2022) Si può avere più di un conto corrente? La legge italiana non solo prevede la possibilità di poter avere più di un conto corrente, ma non impone neanche vincoli in relazione al numero massimo diche sino avere. Quali sono i casi nei quali potrebbe essere utile avere più di un conto corrente? Un primo esempio è quello di un contribuente con la partita IVA: avere duesignificherebbe riuscire a separare il guadagno netto dai soldi che dovranno invece essere utilizzati per il pagamento di imposte e contributi. Un altro caso potrebbe essere quello di un genitore che abbia intenzione di aprire un conto corrente cointestato con un figlio, per aiutarlo a muovere i primi passi nella gestione economica dei propri soldi. A prescindere dalla motivazione alla base, l’apertura ...

