Per l’outfit del week-end scegli la gonna shabby chic come Wilma Faissol (Di venerdì 24 giugno 2022) Si fa presto a dire vip ma quelle vestite bene, che valga la pena copiare, sono davvero poche. Ci si riferisce alla loro vita privata, ovviamente, e non alle sponsorizzazioni per i social. Oggi ci ispiriamo a Wilma Facchinetti. Lo stile shabby chic nella moda consiste in colori chiari, delicati, tessuti leggeri, fantasie semplici e femminili. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 24 giugno 2022) Si fa presto a dire vip ma quelle vestite bene, che valga la pena copiare, sono davvero poche. Ci si riferisce alla loro vita privata, ovviamente, e non alle sponsorizzazioni per i social. Oggi ci ispiriamo aFacchinetti. Lo stilenella moda consiste in colori chiari, delicati, tessuti leggeri, fantasie semplici e femminili. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

VanityFairIt : n prima fila alle recenti sfilate maschili, i due divi non potevano che attirare l'attenzione del pubblico. Per le… - princ_irlandese : ho appena ordinato l’outfit per il lot, chiedetemi se sono felice - focaccinad : petizione per far indossare l’abito a bobby quando gli inhaler torneranno in italia perché a me purtroppo questo ou… - miriservo : RT @Terra_Pianeta: Si informano i 'gentili' abitanti che il mondo finirà SOLO quando il sole si espanderà a tal punto da inglobare il piane… - dd4yligth : @heartbreakgvrI voglio vedere l outfit per torino -