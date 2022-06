Pubblicità

Elena Micheli (Carabinieri) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) trovano una gran risultato nelle semifinali della tappa di Ankara, Turchia, della World Cup 2022 di, e centrano entrambe l'accesso all'atto finale. Rammarico e un pizzico di recriminazioni per l'altra azzurra in gara, Maria Lea Lopez (Carabinieri), rimasta fuori di pochissimo a ...Sono sei gli azzurri che parteciperanno alla finale della World Cup 2022 di, in programma ad Ankara, in Turchia, dal 22 al 26 giugno. Sono Elena Micheli (Carabinieri), Maria Lea Lopez (Carabinieri), Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro), Giuseppe Mattia ... Pentathlon moderno, World Cup Ankara 2022: Giuseppe Mattia Parisi in finale Giuseppe Mattia Parisi accede in finale ad Ankara, ultima tappa della World Cup 2022 di pentathlon moderno. L’azzurro, dopo il secondo posto conquistato a Budapest, centra l’atto conclusivo anche in ...Le azzurre Elena Micheli (Carabinieri) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) hanno conquistato il pass per la finale della World Cup 2022 di pentathlon moderno in corso di svolgimento ad Ankara ...